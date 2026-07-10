Caldo allarme Cyclospora negli USA | quali rischi in Italia
Negli Stati Uniti si contano 22 stati con casi di Cyclospora, alcuni gravi e con ricoveri ospedalieri. Il parassita si diffonde attraverso cibo contaminato. Non sono stati segnalati casi in Italia finora.
Cresce di ora in ora l’allarme per il parassita Cyclospora negli Stati Uniti, dove sono ormai 22 su 50 gli Stati nei quali si segnalano casi, anche gravi e che hanno reso necessario il ricovero ospedaliero. Sono 1.000 le persone con infezione nel solo Michigan, ma i focolai sono diffusi. Si tratta di un agente patogeno che porta a gastroenteriti e la cui circolazione mediamente cresce nel periodo primaverile-estivo, a causa delle alte temperature e della proliferazione, specie tramite frutta, verdura e acque contaminate da feci umane. I Centri per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CDC) e la Food and Drug Administration hanno avviato un’indagine per individuare le origini dell’ epidemia, con particolare attenzione alla diffusione nell’ Illinois, in Pennsylvania, Texas, nello stato di New York e nella città stessa di New York. 🔗 Leggi su Dilei.it
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