Cresce di ora in ora l’allarme per il parassita Cyclospora negli Stati Uniti, dove sono ormai 22 su 50 gli Stati nei quali si segnalano casi, anche gravi e che hanno reso necessario il ricovero ospedaliero. Sono 1.000 le persone con infezione nel solo Michigan, ma i focolai sono diffusi. Si tratta di un agente patogeno che porta a gastroenteriti e la cui circolazione mediamente cresce nel periodo primaverile-estivo, a causa delle alte temperature e della proliferazione, specie tramite frutta, verdura e acque contaminate da feci umane. I Centri per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CDC) e la Food and Drug Administration hanno avviato un’indagine per individuare le origini dell’ epidemia, con particolare attenzione alla diffusione nell’ Illinois, in Pennsylvania, Texas, nello stato di New York e nella città stessa di New York. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Caldo, allarme Cyclospora negli USA: quali rischi in Italia

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