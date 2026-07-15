L’Italia non registra un aumento di casi di ciclosporiasi, infezione intestinale causata dal parassita Cyclospora cayetanensis, nonostante l’epidemia di diarrea che sta preoccupando gli Stati Uniti. Le autorità sanitarie italiane hanno confermato che il numero di segnalazioni nel paese resta stabile e non si evidenziano situazioni di emergenza. La malattia, diffusa principalmente in Nord America, non ha portato a restrizioni o allarmi ufficiali nel territorio italiano.

Infezione intestinale causata dal parassita Cyclospora cayetanensis, la ciclosporiasi sta generando allarme negli Stati Uniti, ma in Italia “è molto rara e non rappresenta un motivo di particolare preoccupazione per la popolazione generale”, rassicura Antonio Cascio, professore di Malattie infettive dell’Università di Palermo e membro della Simit, Società italiana malattie infettive e tropicali. “L’uomo rappresenta l’unico serbatoio noto dell’infezione: finora il parassita non è stato identificato come causa di malattia in altri animali”, spiega l’esperto. “Al microscopio la Cyclospora appare molto simile a Cryptosporidium, un altro protozoo noto per provocare diarrea, soprattutto nei pazienti con Aids. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ciclosporiasi, nessun allarme in Italia per l’epidemia di diarrea che spaventa gli Usa

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