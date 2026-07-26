L’accisa mobile contro il caro carburante sarà attivata, ma i calcoli necessari non saranno disponibili prima della fine del mese, secondo quanto annunciato da un rappresentante governativo. Nel frattempo, si registra una richiesta di intervento più rapido da parte del governo, che desidera agire senza ulteriori ritardi. L’accisa mobile permette di destinare il maggior gettito IVA derivante dall’aumento dei prezzi alla riduzione delle accise.

Accisa mobile in arrivo contro il caro carburante. Parola di Adolfo Urso. “L’accisa mobile è il meccanismo che consente di destinare il maggior gettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi dei carburanti alla riduzione delle accise e, quindi, del prezzo finale alla pompa. Per attivare questo sistema bisogna però attendere i calcoli del ministero dell’Economia sull’extragettito Iva del mese, che saranno disponibili solo la prossima settimana e che determineranno l’ammontare del possibile taglio”, ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy al Corriere della Sera. “Con l’ extragettito Iva – aggiunge Urso – si potrà coprire la riduzione dell’accisa, mentre per eventuali altre misure bisognerebbe trovare altre coperture “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Urso: “Accisa mobile contro il caro carburante, conteggi non prima di fine mese”. Meloni però ha fretta

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Caro carburanti: cosa può fare il governo

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Prezzi carburanti ancora su, il diesel self service a 2,184 euro Urso: Ci sarà un intervento con l’accisa mobile #lapresse #Benzina #economia Leggi l'articolo qui : lapresse.it/economia/2026/… x.com

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