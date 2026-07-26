Il ministro ha annunciato che il governo utilizzerà l’accisa mobile come misura temporanea per contenere i prezzi dei carburanti, che hanno superato i due euro al litro. Tuttavia, ha precisato che per interventi più mirati sono necessarie risorse aggiuntive. Non sono stati forniti dettagli su tempistiche o modalità di applicazione dell’accisa mobile. La decisione arriva in risposta all’aumento dei prezzi nel settore dei carburanti.

Ministro, il prezzo dei carburanti ha sfondato il muro dei due euro al litro. Il governo interverrà con l’accisa mobile? Ci spieghi.«L’accisa mobile — risponde il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso — è il meccanismo che consente di destinare il maggior gettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi dei carburanti alla riduzione delle accise e, quindi, del prezzo finale alla pompa. Per attivare questo sistema bisogna però attendere i calcoli del ministero dell’Economia sull’extragettito Iva del mese, che saranno disponibili solo la prossima settimana, e che determineranno l’ammontare del possibile taglio». Si parla di 6-7 centesimi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Caro carburanti, Urso: «Ci sarà un intervento con l’accisa mobile. Per misure più mirate servono altre risorse»

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