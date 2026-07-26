Il prezzo di gasolio e benzina ha raggiunto livelli record, con il governo che annuncia un intervento tramite l’accisa mobile. Il ministro delle imprese ha dichiarato che l’operazione sarà attivata, ma ci vorranno alcuni giorni prima che le misure abbiano effetto. Nessuna data precisa è stata ancora comunicata, e si attendono aggiornamenti sulla tempistica e sui dettagli dell’intervento.

Su possibili interventi per attenuare l'impatto del caro carburante, il governo interverrà con l'accisa mobile. «Per attivare questo sistema bisogna però attendere i calcoli del ministero dell’Economia sull'extragettito Iva del mese, che saranno disponibili solo la prossima settimana, e che determineranno l’ammontare del possibile taglio». Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, in un’intervista al Corriere della Sera. «Con l’extragettito Iva - aggiunge Urso - si potrà coprire la riduzione dell’accisa, mentre per eventuali altre misure bisognerebbe trovare altre coperture». «Se si troveranno le... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

© Gazzettadelsud.it - Gasolio e benzina alle stelle. Il governo interverrà con l'accisa mobile? Urso: "Sì, ma ci vorrà qualche giorno"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caro carburanti, Urso: «Ci sarà un intervento con l’accisa mobile. Per misure più mirate servono altre risorse»Il ministro ha annunciato che il governo utilizzerà l’accisa mobile come misura temporanea per contenere i prezzi dei carburanti, che hanno superato...

Prezzi benzina alle stelle, diesel venduto addirittura a 2,7 euro al litro ma il Governo non taglia le acciseI prezzi di benzina e diesel sono in aumento, con il diesel che ha raggiunto 2,7 euro al litro.

Temi più discussi: Perché i prezzi di benzina e diesel continueranno a salire ancora nei prossimi giorni; Caro carburanti, il governo studia introduzione di nuovi tagli alle accise; Benzina e gasolio sempre più cari: possibile un nuovo taglio delle accise ad agosto; Benzina e diesel alle stelle. E torna il pressing per un taglio delle accise. Il petrolio Brent galoppa oltre i 100 dollari al barile.

Gasolio e benzina alle stelle. Il governo interverrà con l'accisa mobile? Urso: Sì, ma ci vorrà qualche giornoNel Consiglio dei ministri previsto per il 4 agosto, potremo fare una valutazione delle risorse disponibili, afferma il ministro delle Imprese ... gazzettadelsud.it

Non si ferma rialzo prezzi dei carburanti, self benzina a 1,979 e gasolio a 2,180. Mimit, sulle autostrade 2,069 per la benzina, 2,249 per il gasolio #ANSAmotori #ANSA x.com

Prezzi benzina e gasolio alle stelle: l'effetto del conflitto in IranI prezzi dei carburanti continuano a salire, con la benzina che supera i 2,6 euro al litro a Milano e il gasolio che sfiora i 2,8 euro sulle autostrade. Scopri come la guerra in Iran sta influenzando ... notizie.it