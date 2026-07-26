?Uova richiamate dai supermercati rischio salmonella I supermercati coinvolti e di quale marca sono

Da ilmessaggero.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un lotto di uova fresche marchio Aia e Selex è stato ritirato dai supermercati a causa di un rischio microbiologico. La decisione riguarda prodotti venduti in diversi punti vendita, dopo che è stata riscontrata la presenza di salmonella. Il richiamo interessa esclusivamente il lotto specifico e non altri prodotti delle due marche. I supermercati coinvolti hanno rimosso immediatamente le confezioni dal commercio. Non sono stati segnalati casi di malattia collegati al consumo di queste uova.

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Un lotto di uova fresche vendute a marchio Aia e Selex è stato richiamato dal commercio. La motivazione è legata a un rischio microbiologico. A lanciare l'allarme sono state le catene di supermercati coinvolte (Coop, Supermercati Mercatò e Iper), che hanno specificato che la problematica dei lotti sarebbe dovuta alla presenza di salmone all'interno del prodotto. Cosa è successo I lotti incriminati sono del marchio Aia, in confezioni da 6 per 220 grammi e da 4 uova per 330 grammi, e del marchio Selex in confezioni da 4 uova di vario calibro per un totale di 330 grammi. Ci sarebbe un minimo comune denominatore tra le uova: si tratta della produzione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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