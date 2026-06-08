Uova richiamate per rischio salmonella quali sono i lotti segnalati dal Ministero
Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcuni lotti di uova a causa di un rischio di salmonella. I prodotti interessati sono stati identificati con numeri di lotto specifici e sono stati distribuiti sul mercato nazionale. Il richiamo è stato disposto dopo i controlli sanitari che hanno riscontrato la presenza del batterio. Le uova devono essere restituite o smaltite, evitando il consumo.
Nuovo richiamo alimentare pubblicato dal Ministero della Salute. Questa volta il provvedimento riguarda diverse confezioni di uova fresche biologiche a marchio Bio Fattoria, ritirate dal mercato a causa della possibile presenza di Salmonella Typhimurium, un batterio responsabile di una delle più comuni tossinfezioni alimentari. L’allerta interessa numerosi lotti di uova provenienti da agricoltura biologica e distribuite in diversi formati. Il richiamo è stato avviato in via precauzionale dopo che le analisi effettuate sui campioni hanno rilevato la presenza del microrganismo. Quali uova sono state richiamate: i lotti interessati. Il provvedimento riguarda uova fresche da agricoltura biologica di categoria A commercializzate con il marchio Bio Fattoria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Notizie e thread social correlati
Uova richiamate per rischio salmonella, quali sono i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti di uova fresche di Categoria A vendute con il marchio San Pietro Salis Antonella.
Richiamate uova fresche per rischio salmonella: l’allerta del Ministero della SaluteIl Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di diversi lotti di uova fresche in Italia, a causa di un possibile rischio di contaminazione da...
Temi più discussi: Richiamate uova fresche Bio per rischio salmonella, l’allerta del Ministero della salute: Non consumatele; Richiamo di sopressa veneta per presenza di salmonella, coinvolto un lotto; Eurospin richiama ghiaccio. Ritirati anche soppressa MD e manghi; Würstel Fiorucci richiamati dal commercio per allergene non dichiarato, l’avviso del Ministero della salute.
Uova richiamate per rischio salmonella, quali sono i lotti segnalati dal MinisteroIl Ministero della Salute richiama nove lotti di uova biologiche Bio Fattoria per rischio Salmonella Typhimurium. I prodotti interessati ... quifinanza.it
Richiamo urgente di uova fresche dai supermercati: tutti i prodotti coinvolti - Facebook facebook
Richiamate uova fresche Bio per rischio salmonella, l’allerta del Ministero della salute: Non consumateleSono nove i lotti di uova fresche da agricoltura biologica categoria A richiamati dal commercio a causa di un rischio microbiologico per i consumatori ... fanpage.it