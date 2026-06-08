Uova richiamate per rischio salmonella quali sono i lotti segnalati dal Ministero

Da quifinanza.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcuni lotti di uova a causa di un rischio di salmonella. I prodotti interessati sono stati identificati con numeri di lotto specifici e sono stati distribuiti sul mercato nazionale. Il richiamo è stato disposto dopo i controlli sanitari che hanno riscontrato la presenza del batterio. Le uova devono essere restituite o smaltite, evitando il consumo.

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Nuovo richiamo alimentare pubblicato dal Ministero della Salute. Questa volta il provvedimento riguarda diverse confezioni di uova fresche biologiche a marchio Bio Fattoria, ritirate dal mercato a causa della possibile presenza di Salmonella Typhimurium, un batterio responsabile di una delle più comuni tossinfezioni alimentari. L’allerta interessa numerosi lotti di uova provenienti da agricoltura biologica e distribuite in diversi formati. Il richiamo è stato avviato in via precauzionale dopo che le analisi effettuate sui campioni hanno rilevato la presenza del microrganismo. Quali uova sono state richiamate: i lotti interessati. Il provvedimento riguarda uova fresche da agricoltura biologica di categoria A commercializzate con il marchio Bio Fattoria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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