uova richiamate per rischio salmonella quali sono i lotti segnalati dal ministero

Notizia in breve

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcuni lotti di uova a causa di un rischio di salmonella. I prodotti interessati sono stati identificati con numeri di lotto specifici e sono stati distribuiti sul mercato nazionale. Il richiamo è stato disposto dopo i controlli sanitari che hanno riscontrato la presenza del batterio. Le uova devono essere restituite o smaltite, evitando il consumo.