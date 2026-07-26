A Bellaria Igea Marina è stato inaugurato un centro dedicato agli anziani durante le ore più calde, per prevenire rischi legati al caldo e alla solitudine. Il progetto, chiamato ‘Aggiungi un posto a tavola’, è promosso dall’associazione Alta Marea con il supporto del Comune. Lo spazio offre un ambiente fresco e accogliente dove gli anziani e le persone fragili possono riunirsi, condividere momenti e ricevere assistenza durante le giornate più calde.

Un’oasi per i nonni nelle ore più calde, quando restare da soli in casa può diventare un rischio. A Bellaria Igea Marina nasce ’ Aggiungi un posto a tavola ’, il progetto promosso dall’associazione Alta marea con il sostegno del Comune per offrire agli anziani e alle persone fragili uno spazio fresco, accogliente e condiviso. Sarà un luogo dove chi vorrà potrà portare il proprio pranzo da casa, sedersi insieme e attraversare le ore più difficili della giornata in compagnia, tra un caffè e una partita a carte. La sede di via Carducci sarà aperta all’utenza da domani; quindi il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 11.30 alle 16.30. L’iniziativa parte come risposta all’estate e alle temperature elevate, ma guarda già oltre: se funzionerà, l’obiettivo è estenderla durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’oasi per i nonni contro caldo e solitudine

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