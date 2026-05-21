Palestra e giochi all’ex Pascoli Un’oasi per i nonni alla Carducci

Nell’area dell’ex scuola Pascoli sono stati realizzati spazi dedicati a bambini e ragazzi, includendo giochi e una palestra all’aperto. La zona, precedentemente scolastica, ora ospita questa area ricreativa e sportiva. La struttura si trova vicino all’istituto scolastico, offrendo un punto di aggregazione. Accanto, nei pressi della scuola Carducci, è stata creata un’area appositamente pensata per i nonni, destinata a diventare un punto di incontro e socializzazione.

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"Nell’area della scuola Pascoli immaginiamo uno spazio dedicato a bambini e ragazzi, con giochi e una palestra all’aperto. Alla Carducci, invece, pensiamo a un luogo per eventi e feste della Borgata Vecchia". Stefano Campisi, consigliere di Fratelli d’Italia e presidente della commissione gestione del territorio, fa il punto sul futuro delle vecchie scuole di Bellaria Igea Marina che saranno demolito. Non c’è ancora un progetto definitivo sull’uso furuto delle aree, ma dalla commissione è uscita una prima traccia: "Trasformare le aree in spazi aperti, vissuti, capaci di restituire servizi, verde e aggregazione alla città". Intanto la demolizione della Pascoli parte in questi giorni, mentre per la Carducci si attenderà la fine delle lezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Palestra e giochi all’ex Pascoli. Un’oasi per i nonni alla Carducci" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scuole Pascoli e Carducci, via alle demolizioni"Dopo Pasqua partirà la demolizione della scuola Pascoli, mentre per la Carducci si dovrà attendere giugno, al termine dell’anno scolastico". Leggi anche: Torre Annunziata, dopo dieci anni riapre la palestra dell’IC Pascoli Siani I Giochi della Gioventù tornano con la fase nazionale a Roma: dal 26 al 29 maggio gare, inclusione e attività per il benessere degli studenti. #Didattica x.com PokeMMO è un modo legittimo per vivere i primi giochi principali di Pokémon? reddit Il parco si fa... bello. Tra campi da basket, palestra e tanti giochi spunta la balena a ViserbaInaugurata la riqualificata area verde che circonda la nuova piscina. L’opera costata 1,6 milioni. Eliminati settemila metri quadrati di asfalto. msn.com Palestra, ristorante, coccole, giochi, un veterinario e un taxi solo per i mici: ecco il cat hotel boutique a 5 stelleCi sono la palestra, un ristorante di livello, la musica di sottofondo, coccole e giochi durante il giorno e persino un taxi a disposizione oltre al ... ilfattoquotidiano.it