’Oasi’ monitoraggi e bottigliette Le azioni per mitigare il caldo

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ravenna si prepara a nuovi giorni di caldo intenso, dopo un’ondata di calore che a fine giugno aveva raggiunto valori record. Le autorità hanno avviato monitoraggi e distribuito bottigliette d’acqua per aiutare la popolazione a fronteggiare le alte temperature. La situazione evidenzia come il cambiamento climatico renda sempre più frequenti eventi di questo tipo. Le misure adottate mirano a ridurre gli effetti delle ondate di calore sulla salute e sul benessere dei cittadini.

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Un’altra ondata di calore. Dopo quella record di fine giugno, ora Ravenna si prepara ad altri giorni roventi: una realtà con cui, considerato il cambiamento climatico, ci troveremo a fare i conti sempre più spesso. E così il Comune lancia ufficialmente le prime azioni legate al progetto sperimentale ’ Oasi climatiche in Emilia-Romagna ’: ovvero i centri sociali ’Le Rose’ e ’La Quercia’, come già annunciato dal Carlino, diventano punti in cui rifugiarsi per trovare locali raffrescati e attività socializzanti. Il progetto, a cui il Comune di Ravenna partecipa assieme ad Ausl Romagna, Regione e centro Antartide, individua le aree a maggiore rischio in base a indicatori sanitari, socio-demografici e climatici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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