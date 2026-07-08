Ravenna si prepara a nuovi giorni di caldo intenso, dopo un’ondata di calore che a fine giugno aveva raggiunto valori record. Le autorità hanno avviato monitoraggi e distribuito bottigliette d’acqua per aiutare la popolazione a fronteggiare le alte temperature. La situazione evidenzia come il cambiamento climatico renda sempre più frequenti eventi di questo tipo. Le misure adottate mirano a ridurre gli effetti delle ondate di calore sulla salute e sul benessere dei cittadini.

Un’altra ondata di calore. Dopo quella record di fine giugno, ora Ravenna si prepara ad altri giorni roventi: una realtà con cui, considerato il cambiamento climatico, ci troveremo a fare i conti sempre più spesso. E così il Comune lancia ufficialmente le prime azioni legate al progetto sperimentale ’ Oasi climatiche in Emilia-Romagna ’: ovvero i centri sociali ’Le Rose’ e ’La Quercia’, come già annunciato dal Carlino, diventano punti in cui rifugiarsi per trovare locali raffrescati e attività socializzanti. Il progetto, a cui il Comune di Ravenna partecipa assieme ad Ausl Romagna, Regione e centro Antartide, individua le aree a maggiore rischio in base a indicatori sanitari, socio-demografici e climatici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Oasi’, monitoraggi e bottigliette. Le azioni per mitigare il caldo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il caldo record rivoluziona il concerto di Ultimo: per la prima volta sì a borracce e bottigliette. E l’acqua sarà gratisPer la prima volta, durante il concerto di Ultimo in programma sabato 4 luglio a Roma, sarà consentito ai partecipanti di portare borracce e...

Allerta caldo e bollino arancione: le oasi fresche, i numeri utili, le norme per i lavoratori all'apertoVenerdì 29 maggio 2026, a Genova è stata emessa un'allerta caldo con bollino arancione, con una temperatura percepita di 30°C e una massima reale di...