Un nuovo impianto a LED è stato installato nel sottopasso di via Rota. Acinque Tecnologie ha completato i lavori di rinnovamento dell’illuminazione pubblica in uno dei passaggi più frequentati della città. L'intervento prevede la sostituzione delle vecchie luci con luci a risparmio energetico. La nuova illuminazione è attiva da oggi e rende più sicuro e visibile il passaggio pedonale.

Prosegue il piano di ammodernamento dell’illuminazione pubblica. Acinque Tecnologie ha provveduto ai lavori di revamping completo del sottopasso di via Rota, uno dei passaggi più utilizzati della città. L’intervento ha previsto la sostituzione delle 56 lampade al neon con moderni corpi illuminanti a led. Un’operazione che si inserisce nel più vasto progetto di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica, realizzato da Acinque Tecnologie in sinergia con il Comune, al centro del quale c’è il rinnovamento dei quadri elettrici per rendere gli impianti più sicuri e monitorare i guasti in tempo reale. Dopo essere passati in molte vie tra i quartieri Regina Pacis e Cederna, i prossimi interventi saranno a CazzanigaSan Biagio, con possibilità di momentanei disservizi legati ai lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’illuminazione più moderna. Led nel sottopasso di via Rota

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Come installare e rendere smart i profili led sotto pensili cucina

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