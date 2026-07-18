Le saracinesche sono state installate nel sottopasso ferroviario, con l’obiettivo di aumentare il controllo e la sicurezza durante le ore notturne. L’intervento, concluso dopo un anno di lavori di riqualificazione, si è concluso con l’inaugurazione avvenuta il 15 aprile. La chiusura delle saracinesche mira a migliorare la sicurezza dell’area, che ora può essere chiusa durante le ore notturne, garantendo maggiore protezione per i cittadini.

Più controllo e sicurezza nelle ore notturne. Dopo l’inaugurazione del 15 aprile, che aveva segnato la conclusione di un anno di lavori di riqualificazione, si completa il sottopasso della stazione ferroviaria. Nei giorni scorsi sono state installate due saracinesche: una all’ingresso verso via Gavazzeni, in sostituzione del cancello presente prima della ristrutturazione, e una a metà galleria, in corrispondenza di quella che in futuro sarà la scala di accesso ai binari più esterni, una volta completata la nuova stazione ferroviaria. "È un intervento già previsto dal progetto, che introduce un elemento di sicurezza in più – spiega l’assessore Giacomo Angeloni –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Saracinesche in galleria. Più controllo e sicurezza nel sottopasso ferroviario

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