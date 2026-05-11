Salerno nuova illuminazione per Piazza della Libertà | led più potenti e nuovi pali

A Salerno sono in corso interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica in Piazza della Libertà, una delle aree più frequentate del lungomare cittadino. Sono stati installati nuovi pali e lampade a LED più potenti per migliorare la visibilità durante le ore serali. L’intervento riguarda specificamente questa piazza, con l’obiettivo di aggiornare e rafforzare l’illuminazione dell’area.

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In corso gli interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica in una delle aree simbolo del lungomare cittadino Nuova illuminazione per Piazza della Libertà a Salerno. Sono in corso gli interventi di potenziamento degli impianti luminosi in una delle aree più rappresentative del lungomare cittadino, frequentata ogni giorno da residenti e turisti. I lavori prevedono l’aumento dell’altezza dei pali di sostegno e la sostituzione delle vecchie armature luminose con nuovi impianti a led più potenti ed efficienti. I lavori in Piazza della Libertà. L’intervento punta a migliorare la visibilità dell’area, soprattutto nelle ore serali, e a valorizzare ulteriormente uno degli spazi pubblici più riconoscibili della città.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, nuova illuminazione per Piazza della Libertà: led più potenti e nuovi pali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate De Luca annuncia il restyling luminoso di Piazza della Libertà: ecco led più potenti e nuovi paliNuovo volto per Piazza della Libertà a Salerno, dove sono in corso interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica. Piazza Marina Piccola pronta al restyling: fontana a raso e nuova illuminazione a Led per rivitalizzarlaLe ringhiere in ferro arrugginite e pericolanti, la pavimentazione fatiscente, lesionata e usurata e le palme aggredite dal punteruolo rosso... Si parla di: De Luca annuncia il restyling luminoso di Piazza della Libertà: ecco led più potenti e nuovi pali; De Luca in diretta social: La politica lontana dalle persone in carne ed ossa.