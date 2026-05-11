Salerno nuova illuminazione per Piazza della Libertà | led più potenti e nuovi pali
A Salerno sono in corso interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica in Piazza della Libertà, una delle aree più frequentate del lungomare cittadino. Sono stati installati nuovi pali e lampade a LED più potenti per migliorare la visibilità durante le ore serali. L’intervento riguarda specificamente questa piazza, con l’obiettivo di aggiornare e rafforzare l’illuminazione dell’area.
In corso gli interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica in una delle aree simbolo del lungomare cittadino Nuova illuminazione per Piazza della Libertà a Salerno. Sono in corso gli interventi di potenziamento degli impianti luminosi in una delle aree più rappresentative del lungomare cittadino, frequentata ogni giorno da residenti e turisti. I lavori prevedono l’aumento dell’altezza dei pali di sostegno e la sostituzione delle vecchie armature luminose con nuovi impianti a led più potenti ed efficienti. I lavori in Piazza della Libertà. L’intervento punta a migliorare la visibilità dell’area, soprattutto nelle ore serali, e a valorizzare ulteriormente uno degli spazi pubblici più riconoscibili della città.🔗 Leggi su Zon.it
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