Un’assenza che sorprende Berlingeri fuori dall’Italia U18 agli Europei
Livio Berlingeri non figura tra i dodici convocati dell’Italia Under 18 agli Europei di basket iniziati ieri a Trento. La sua assenza è stata notata, dato che era presente tra i giocatori disponibili. La squadra è stata formata senza di lui, senza ulteriori spiegazioni ufficiali fornite. La competizione è partita con il roster già definito, senza coinvolgimento diretto del giocatore in questa fase.
Sorprende l’assenza di Livio Berlingeri tra i dodici convocati dell’ Italia Under 18 di Marco Sodini per l’ Europeo iniziato ieri a Trento. Una stranezza, se si considera che il classe 2008 è uno dei prospetti su cui la Virtus ha deciso di investire con maggiore convinzione, tanto da aggregarlo stabilmente alla prima squadra per la prossima stagione. Eppure il suo nome non compare nella lista azzurra. Una scelta che colpisce anche alla luce di quanto mostrato appena quattro mesi fa all’Adidas Next Gen EuroLeague di Bologna, dove Berlingeri fu inserito nel miglior quintetto del concentramento accanto ad almeno tre ragazzi (Nikola Kusturica e Joaquim Boumtje Boumtje del Barcellona oltre a Stefan Joksimovic del Baskonia) destinati, secondo gli addetti ai lavori, a un futuro da prime scelte Nba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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