Un’assenza che sorprende Berlingeri fuori dall’Italia U18 agli Europei

Notizia in breve

Livio Berlingeri non figura tra i dodici convocati dell’Italia Under 18 agli Europei di basket iniziati ieri a Trento. La sua assenza è stata notata, dato che era presente tra i giocatori disponibili. La squadra è stata formata senza di lui, senza ulteriori spiegazioni ufficiali fornite. La competizione è partita con il roster già definito, senza coinvolgimento diretto del giocatore in questa fase.