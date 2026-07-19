Durante gli Europei U18 di atletica allo Stadio Guidobaldi di Rieti, il favorito Succo ha commesso un errore nella gara di salto in lungo. La staffetta di Doualla ha ottenuto il podio, mentre Bighi ha conquistato una medaglia d’argento inaspettata. La competizione si è conclusa con tre medaglie vinte dall’Italia nel pomeriggio, che ha chiuso la manifestazione.

Allo Stadio Guidobaldi di Rieti si sono conclusi gli Europei U18 di atletica, l’Italia ha conquistato tre medaglie nel pomeriggio che ha fatto calare il sipario sulla rassegna continentale di categoria. Alessia Succo era la grande favorita per il titolo sui 100 ostacoli, forte anche del record europeo per minorenni (12.86), ma la 17enne piemontese ha abbattuto le prime due barriere e si è dovuta accontentare dell’argento con il crono di 13.14, alle spalle della tedesca Delisha Benelisa Domingos (13.00). Bella sorpresa da parte di Alessandra Bighi nel salto in alto, dove si è messa al collo un ottimo argento: la 15enne emiliana ha anche sognato il trionfo dopo aver superato 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Succo sbaglia da favorita agli Europei U18. Podio per la staffetta di Doualla, Bighi sorprende con l’argento

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