Le ginnaste italiane sono uscite dalla top-10 ai Campionati Europei di ritmica, lontane dall’elite internazionale. Attualmente, non riescono a competere per le posizioni di vertice e mostrano un livello tecnico inferiore rispetto alle migliori del panorama mondiale. La performance delle atlete italiane si è notevolmente ridimensionata rispetto ai risultati ottenuti in passato, evidenziando una crisi nel settore.

Ai minimi termini, fuori da tutti i giochi che contano, lontanissima dai fasti di un passato recente che sembra però così remoto, incapace di lottare per le posizioni nobili e di esprimere un livello tecnico meritevoli dei piani alti del panorama internazionale. Si tratta dell’anno zero della ginnastica ritmica tricolore sul fronte dei gruppi ed è inutile negarlo dopo il responso inequivocabilmente negativo degli Europei, in corso di svolgimento sulla pedana di Varna (Bulgaria). L’Italia ha concluso addirittura al tredicesimo posto nel concorso generale (l’unica prova prevista anche alle Olimpiadi, dove non vanno in scena le finali di... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia comparsa nell’universo della ritmica: Farfalle a distanze siderali dall’elite agli Europei, fuori dalla top-10

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