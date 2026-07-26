Gaetano al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo centrocampista dell' Atalanta

Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000, è stato acquistato dall’Atalanta dal Cagliari per 12 milioni di euro. È il primo acquisto della squadra sotto la guida di Maurizio Sarri. Gaetano ha firmato un contratto a titolo definitivo e si prepara a debuttare con la nuova maglia. La sua quotazione nel fantacalcio si aggira intorno a una cifra che riflette il suo trasferimento e le sue statistiche recenti.

Gianluca Gaetano è il primo acquisto della nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Il centrocampista classe 2000 si è trasferito dal Cagliari a titolo definitivo per 12 milioni di euro. Dopo un’ottima stagione con i rossoblù, il giocatore è pronto per la nuova sfida. “È stato un grande regalo del direttore Giuntoli – ha detto l’allenatore della Dea parlando del regista -. Poi nel complesso la stagione sarà lunga e ci saranno anche delle alternative in ottica di modulo tipo il 4-2-3-1. Staremo a vedere". Pisacane ha trasformato l’ex Napoli da trequartista a regista puro e proprio in questo ruolo lo vede anche Sarri, per dettare i tempi del suo centrocampo nel solito 4-3-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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