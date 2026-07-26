Una attrice ha raccontato di aver recitato con una gamba ingessata, febbre a 40 gradi e un’intossicazione alimentare da pesce. Durante gli spettacoli, si spostava dietro le quinte per ricevere un’iniezione da un medico e poi tornava in scena. Ha anche riferito di aver sentito la voce di sua madre attraverso una medium.

“Ho recitato con una gamba ingessata, con la febbre a 40, perfino con un’intossicazione alimentare da pesce. Andavo dietro le quinte, un medico mi faceva un’iniezione e tornavo in scena”. Marisa Laurito parla di quella che lei stessa definisce “educazione eduardiana”, impartitale da Eduardo De Filippo, il suo primo maestro che le ha insegnato la disciplina. “Quella disciplina mi ha messo in contatto con la mia forza più profonda. Mi ha fatto capire che avrei potuto superare qualunque cosa”, spiega al Corriere della Sera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una medium mi ha fatto risentire la voce di mia madre morta. Ho recitato con un’intossicazione alimentare da pesce, un’iniezione e sono tornata in scena”: così Marisa Laurito

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