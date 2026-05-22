Cate Lumina, cantante e cantautrice italo-spagnola, ricorda con affetto i momenti passati a cantare tutto il giorno durante la sua esperienza nel talent show. Racconta che la sua famiglia non le ha mai fatto pesare la distanza, e che il suono della voce della madre al telefono rappresenta per lei un legame con casa. Dalla scoperta di Hannah Montana fino al suo primo EP, Catalina, la musica è sempre stata un modo per sentirsi viva e mantenere vivo il collegamento con le radici familiari.

Ha raccontato che a farla innamorare della musica è stata Hannah Montana. Ha recuperato lo speciale per i 20 anni della serie? «Lo speciale per i 20 anni di Hannah Montana devo ancora recuperarlo. Quando è uscito ero dentro la casa di Amici e poi si sono susseguite giornate intense, però è stata proprio quella serie a farmi fare il clic. Il coro di voci bianche era il momento più atteso della settimana: mi ricordo che, una volta terminato l’appuntamento, piangevo in macchina perché sapevo che avrei dovuto aspettare un’altra settimana per tornare. Invece, nei viaggi d’andata verso il coro, ero felicissima». È nata a Bergamo, poi si è trasferita da piccolissima a Minorca, successivamente a Madrid per l’università e infine a Milano per l’Erasmus (che poi l’ha portata nella scuola di Amici di Maria De Filippi). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cate Lumina: «Di Amici mi manca cantare tutto il giorno, mi faceva sentire viva. La mia famiglia non mi ha mai fatto pesare la distanza, casa è la voce di mia madre al telefono»

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Caterina - RoseRovi - Testo - Amici 25 (inedito prima del rilascio ufficiale)

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