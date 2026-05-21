Marisa Laurito ha condiviso un'esperienza personale legata a una medium che registrava voci, affermando di aver avuto prove molto forti dell’aldilà. Pur dichiarando di non credere in Dio, ha spiegato di avere fede nell’energia dell’amore. Ricorda di aver pensato a sua madre durante quella visita e ha espresso il desiderio che esista la reincarnazione. La cantante e attrice ha parlato anche della sua opinione sulla pluralità di divinità, ritenendo che ci siano molteplici interpretazioni di Dio.

Non crede ma ha fede, Marisa Laurito, e “non in Dio, ma nell’energia dell’amore. Quanti Dio ci possono essere? Mi piacerebbe esistesse la reincarnazione. ‘Sono sperante’, come diceva Luciano De Crescenzo. Ho avuto prove molto forti dell’aldilà”. L’attrice, tornata da poco in tv, precisamente su La7 con lo chef Andrea Mainardi nel programma L’Assaggiastorie, si è raccontata al settimanale F: “ Non vorrei banalizzare, essere travisata. – spiega, tornando sull’aldilà – Una volta accompagnai un caro amico da una medium, registrava le voci su nastri vergini. Io non volevo fare niente. Però, a un certo punto pensai a mia madre, che è stata importantissima per me, e dentro di me mi rivolsi a lei: ‘Mamma, se esiste un posto dove possiamo incontrarci ancora, dammi un segno’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto prove molto forti dell’adilà. Non vorrei banalizzare, ma una volta andai con un amico da una medium che registrava voci, pensai a mia madre…”: Marisa Laurito racconta

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For 15 years, she disguised as a boy to protect her brother—now he returns as a CEO to save her!

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Marisa Laurito: In tv vanno solo i reality, preferisco scolpire e dipingere. Quelli della Notte? Il più matto è Andy Luotto che mi manda foto dei suoi tatuaggiE il suo Andrea Mainardi? Andrea è molto simpatico, alla mano, ama la cucina tradizionale, ma come ogni chef deve trovare un tocco di originalità per distinguersi dagli altri. Ma lui lo fa sempre ... corriere.it