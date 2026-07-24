Tre nuove Evoluzioni stasera su EA FC 26 | come trasformare i tuoi centrocampisti e difensori

Notizia in breve

Stasera sono state rilasciate tre nuove Evoluzioni in EA SPORTS FC 26, con aggiornamenti simultanei. Tra queste, ci sono miglioramenti difensivi, potenziamenti ai passaggi e una nuova Evoluzione disponibile a pagamento, progettata per ostacolare gli avversari. La community ha ora diverse opzioni per modificare e migliorare le proprie squadre.