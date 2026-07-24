Tre nuove Evoluzioni stasera su EA FC 26 | come trasformare i tuoi centrocampisti e difensori
Stasera sono state rilasciate tre nuove Evoluzioni in EA SPORTS FC 26, con aggiornamenti simultanei. Tra queste, ci sono miglioramenti difensivi, potenziamenti ai passaggi e una nuova Evoluzione disponibile a pagamento, progettata per ostacolare gli avversari. La community ha ora diverse opzioni per modificare e migliorare le proprie squadre.
La serata di EA SPORTS FC 26 si accende con il rilascio a sorpresa di tre nuove Evoluzioni simultanee. Tra upgrade difensivi, boost ai passaggi e una nuova Evo a pagamento da incubo per gli avversari, la community ha materiale a sufficienza per rivoluzionare il proprio club. La grande protagonista è “Il metronomo”, un’evoluzione da 200.000 crediti capace di portare un centrocampista fino a un mostruoso 98 OVR, affiancata da “Difesa blindata” (che regala il ruolo DC a chiunque) e la ripetibile “Stato di flusso”. Di seguito l’analisi completa, i requisiti e quali carte scegliere per non sprecare le nuove Evo. 1. Il metronomo (A Pagamento): La trasformazione da 98 OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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