EA Sports ha pubblicato su Ultimate Team una nuova doppia Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata alle sfide decisive, in particolare alle partite tra due calciatori specifici. La sfida richiede di completare due obiettivi legati a Ben White e Lee Kang-In, con requisiti diversi per ciascun calciatore. Sono presenti obiettivi legati ai ruoli e alle statistiche di entrambi, e le sfide si sbloccano completando determinate condizioni di gioco. La ricompensa consiste in un pacchetto speciale ottenibile una volta completate le sfide.

EA Sports ha ufficialmente rilasciato su Ultimate Team una nuova e imperdibile doppia Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata alle Sfide Decisive (Showdown). Questa volta a sfidarsi a distanza sono Benjamin White dell’Arsenal e Lee Kang-in del Paris Saint-Germain. Entrambi gli oggetti partono da una valutazione base di 90 OVR e, come da tradizione per questo tipo di carte, riceveranno un potenziamento di +2 in caso di vittoria della rispettiva squadra o di +1 in caso di pareggio. Analizziamo nel dettaglio i requisiti completi delle sfide, i premi e i ruoli per capire su chi conviene investire i propri scambi. 1. FOCUS SHOWDOWN: BENJAMIN WHITE (90 OVR). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 – GUIDA COMPLETA ALLE SBC SFIDA DECISIVA DI BEN WHITE E LEE KANG-IN: REQUISITI, RUOLI E STATISTICHE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

FC 26, TORNANO GLI INCONTRI PRINCIPALI: GUIDA ALLE SBC MILANO-JUVE E WOLVES-SPURSNella settimana si concentrano due incontri principali: la partita di Serie A tra due squadre di rilievo e il derby turco tra due club storici.

FC 26, SPECIALE ESERIE A: GUIDA ALLA SBC FC PRO LEAGUES CON ADOPO, FERGUSON E RODRÍGUEZLa eSerie A e le FC Pro Leagues sono al centro di una sfida organizzata da EA Sports, che coinvolge i giocatori più noti del torneo.

Temi più discussi: Bologna-Inter, la guida completa al match; FC 26, TRIPLICE REGALO DALLA LALIGA HYPERMOTION: COMPLETA LE 3 SBC MENZIONI D'ONORE TOTS; FC 26 Prime Heroes: Giocatori trapelati e data di uscita; Guida completa alla Ligue 1 2025-26: dove vederla, calendario e risultati.

27/2026 24.05.2026 20:45 Serie A Stadio Olimpico Grande Torino 26 000 Torino FC Juventus Turyn 2?:2? - 85€ #biletnadzi? #groundhopping #mecz Derby della Mole. x.com

FC 26 giovani talenti: wonderkid per il Modo CarrieraChi ha passato ore sul vecchio FIFA 17 giovani talenti sa benissimo una cosa: in modalità Carriera non bastano i grandi nomi. La vera differenza la fanno i giocatori giovani con potenziale alto, margi ... gamingpark.it

FC 26: come far crescere i giovani talenti nel Modo CarrieraGuida pratica per far crescere i giovani talenti in FC 26 nel Modo Carriera: minutaggio, prestiti, morale, piani di sviluppo e errori da evitare. gamingpark.it