Un procuratore ha chiesto due volte l’archiviazione di una denuncia per maltrattamenti su un bambino presentata dai genitori. La decisione è stata motivata dalla mancanza di elementi sufficienti per procedere. La vicenda ha portato un parlamentare a interessarsi direttamente al caso, chiedendo chiarimenti al ministro della Giustizia. La procura ha valutato che non ci fossero prove a sostegno delle accuse, portando all’archiviazione definitiva.

E’ normale che un procuratore della Repubblica chieda l’archiviazione per ben due volte della denuncia fatta dai genitori di un bambino che secondo diverse denunce avrebbe subito violenza in un noto istituto della provincia di Como, con episodi documentati da foto, filmati e corrispondenza varia? E’ normale che lo stesso procuratore della Repubblica chieda il rinvio a giudizio di oltre una decina di operatori che prestavano servizio nello stesso istituto, che ospitava il predetto bambino, sulla scorta di documentazione acquisita nello stesso periodo in cui si sarebbero verificati gli episodi denunciati dai genitori del ragazzino di cui sopra... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Una denuncia per maltrattamenti su un bambino e l’archiviazione. Ecco perché Gasparri ha interessato Nordio

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