Maltrattamenti sulle allieve si discute l’archiviazione

Il procedimento penale riguardante le accuse di maltrattamenti nei confronti di un’allenatrice di ginnastica ritmica è ancora in corso. La vicenda ha avuto origine da una denuncia presentata da alcune allieve e coinvolge direttamente la persona al centro delle indagini. La discussione sulle eventuali misure da adottare, tra cui l’archiviazione, è ancora in corso in sede giudiziaria.

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Il filone penale scaturito dalla denuncia per presunti maltrattamenti sulle allieve a carico dell’allenatrice di ginnastica ritmica Livia Ghetti non è ancora chiuso. Appreso della richiesta di archiviazione depositata dalla procura, una delle ginnaste che ha segnalato la vicenda ha fatto opposizione all’istanza del pubblico ministero. Ora il caso dovrà essere valutato da un giudice, il quale, sentite le parti, stabilirà se chiudere definitivamente l’indagine o se invece tenerla in piedi. Una questione che verrà discussa il 10 giugno in aula, davanti al giudice per le indagini preliminari Marco Peraro. La data dell’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione emerge a pochi giorni dalla sentenza della giustizia sportiva che, al termine del procedimento disciplinare a carico dell’istruttrice, ha disposto due anni di sospensione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti sulle allieve, si discute l’archiviazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bufera sulla ginnastica, allenatrice sospesa per 2 anni. La sentenza: “Maltrattamenti sulle allieve”Ferrara, 5 maggio 2026 – A quattro giorni esatti dall’ultima udienza, il tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia ha emesso il proprio... Abusi sessuali sulle allieve, scarcerato il maestro di arti marzialiLa gip ha accolto la richiesta dei legali del 56enne bolognese e disposto gli arresti domiciliari. Argomenti più discussi: Maltrattamenti sulle allieve, si discute l’archiviazione; Bufera sulla ginnastica, allenatrice sospesa per 2 anni. La sentenza: Maltrattamenti sulle allieve; Liu Jo: il reparto marketing lascia Carpi per stabilirsi a Milano. Torna Concentrico Festival; La sentenza sull’allenatrice: Mancava consapevolezza dei limiti del suo ruolo. Una professoressa di Pescara di 53 anni è stata sospesa perché accusata di aver avuto rapporti sessuali con una studentessa di 14 anni. A denunciare l’insegnante, secondo quanto riportato dal Messaggero, è stata la psicologa dell’istituto. reddit Maltrattamenti sulle allieve, si discute l’archiviazioneLa procura ha chiesto di chiudere l’indagine penale sull’allenatrice Ghetti. Una denunciante ha fatto opposizione, il caso approderà in aula a giugno. ilrestodelcarlino.it