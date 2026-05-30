Raffaello Tonon ha commentato pubblicamente la situazione di Belen Rodriguez, minimizzando il disagio mentale che avrebbe vissuto. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che hanno criticato il suo modo di esprimersi. Mentre molti colleghi hanno espresso solidarietà alla showgirl, altri hanno preferito mantenere il riserbo. La discussione si è acceso sui social e tra gli addetti ai lavori, evidenziando l’attenzione sul tema della salute mentale nel mondo dello spettacolo.

Mentre il mondo dello spettacolo si schierava compatto a sostegno di Belen Rodriguez dopo il suo momento di difficoltà, qualcuno ha scelto il silenzio. E quando il silenzio è diventato troppo rumoroso, ha deciso di spiegarlo. Con parole che hanno gelato molti. Raffaello Tonon, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha risposto ai follower che gli chiedevano un commento sulla vicenda che ha coinvolto la showgirl argentina con una dichiarazione destinata a far discutere. Tramite una storia Instagram, l’opinionista ha spiegato il perché della sua scelta di non unirsi al coro di solidarietà che ha visto protagonisti da Alberto Matano ad Alba Parietti, da Vladimir Luxuria a decine di altri volti noti del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Raffaello Tonon minimizza il disagio mentale: ecco cosa ha detto su Belén (e perché ha fatto discutere)

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