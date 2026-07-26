Una corsa contro il tempo in metropolitana | il primo trailer di Reacher 4 dal Comic-Con

Da universalmovies.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il panel al San Diego Comic-Con, è stato mostrato in anteprima mondiale il primo trailer della quarta stagione di Reacher. La presentazione si è svolta nella Hall H, dedicata ai fan del franchise. La serie è trasmessa da Prime Video.

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Il San Diego Comic-Con regala nuove ed entusiasmanti novità per i fan dell’azione. Durante il panel dedicato al franchise targato Prime Video nella Hall H, è stato presentato in anteprima mondiale l’esplosivo primo trailer della quarta stagione di Reacher. Il celebre ex investigatore della polizia militare interpretato da Alan Ritchson farà il suo grande ritorno in streaming il prossimo 12 agosto con i primi tre episodi, seguiti da una programmazione a cadenza settimanale. La quarta stagione adatta I tredici gladiatori (Gone Tomorrow), il tredicesimo romanzo della saga letteraria di Lee Child. La vicenda prende il via durante un apparentemente tranquillo tragitto in metropolitana a notte fonda: Reacher nota una donna visibilmente turbata che, in un tragico istante, si toglie la vita. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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