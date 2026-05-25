È corsa contro il tempo | per portare la metropolitana a Monza serve un ultimo sprint subito

Le autorità devono completare urgentemente le procedure per il prolungamento della metropolitana da Milano a Monza. La fase finale richiede un'azione immediata per evitare ulteriori ritardi. Le pratiche amministrative devono essere concluse rapidamente, senza perdere tempo, affinché i lavori possano partire senza ulteriori slittamenti. La corsa contro il tempo è già iniziata, e ogni giorno conta per rispettare le scadenze previste.

Bisogna muoversi e farlo in fretta. Se si vuole portare a casa in tempo il prolungamento della metropolitana da Milano a Monza, senza incappare nell’ennesimo ritardo burocratico. A ribadirlo è HQMonza, l’associazione che da sempre schiaccia il piede sull’acceleratore per portare la M5 nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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