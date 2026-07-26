Il celebre marchio di macchinine nato nel 1953 “Matchbox” è pronto a trasformarsi in una grande avventura d’azione ad alta velocità. Durante il panel al San Diego Comic-Con tenutosi nella leggendaria Hall H, Apple TV e Mattel hanno svelato in anteprima mondiale il primo trailer di Matchbox: The Movie, l’atteso lungometraggio d’azione che debutterà in streaming su Apple TV il prossimo 9 ottobre. Il film vede protagonista John Cena, pronto a guidare un’avventura ad alto tasso di adrenalina e in giro per il mondo, affiancato da Jessica Biel. Ispirato allo storico franchise di giocattoli, Matchbox: The Movie segue le vicende di un gruppo di... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dai giocattoli cult al grande schermo: il primo trailer di Matchbox con John Cena dal Comic-Con

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA CASA DE LAS SUBASTAS EP | Subasta EN VIVO | Guerra de Ofertas por VADER & HE-MAN New Eternia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Coyote vs. Acme: trailer e data d’uscita della folle commedia Looney Tunes con John Cena

Lanterns: DC Studios svela la nuova serie al Comic-Con con trailer e clip esclusiveDurante il Comic-Con di San Diego, DC Studios ha presentato la serie TV Lanterns, condividendo trailer e clip esclusive.