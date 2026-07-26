Una carovana di gospel e spirituals, che spazia dai brani tradizionali alle contaminazioni più recenti legate all’hip hop, propone un’esperienza musicale dedicata alla black music. La performance include anche elementi di musica Mobili in stile black, offrendo un’ampia varietà di suoni e stili. Parallelamente, un esperto di scienza dei miti interviene con un approfondimento sui legami tra musica e narrazione culturale.

L’energia del gospel e degli spirituals, da quelli tradizionali fino alle più recenti contaminazioni derivate dall’hip hop, per un’immersione nella più autentica black music. E poi un’originalissima miscela di musica e divulgazione scientifica, con uno dei volti noti e amati della tv, in uno spettacolo che prova a raccontare l’origine fisica di miti, magie e miracoli. E ancora, le tradizioni millenarie di trampolieri e percussionisti d’Africa e un talentuoso chitarrista iberico che è tra gli esponenti di spicco della nuova scena del flamenco. Quattro appuntamenti per viaggiare tra generi, sonorità e culture. Sono quelli che concluderanno in settimana, per questa estate, le tappe brianzole del festival itinerante Suoni Mobili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una carovana di gospel e spiritual. Suoni Mobili in veste black music. Mario Tozzi sulla scienza dei miti

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