Una ricerca scientifica ha analizzato l’effetto di pane e pasta sull’aumento di peso, smentendo l’idea che questi alimenti portino necessariamente ad un incremento di peso. Lo studio ha valutato diversi aspetti nutrizionali e comportamentali, evidenziando che il consumo moderato di carboidrati come pane e pasta non è direttamente collegato all’aumento di peso. Le affermazioni secondo cui eliminare questi alimenti aiuta a dimagrire sono quindi infondate, e il momento della giornata in cui si mangiano non sembra influenzare il peso corporeo.

Quante volte abbiamo sentito dire: “Se vuoi dimagrire devi eliminare il pane.” “La pasta fa ingrassare.” “La sera i carboidrati sono vietati.” Sono frasi entrate ormai nel linguaggio comune. Eppure, nonostante siano ripetute continuamente, la realtà scientifica è molto più complessa. Il problema è che quando si cerca un responsabile dell’aumento di peso si punta quasi sempre il dito contro pane e pasta, trasformandoli nei “nemici” della dieta. Ma è davvero così? La risposta è no. O meglio: non è il singolo alimento a far ingrassare, ma il modo in cui mangiamo nel suo insieme. Il nostro corpo ha bisogno dei carboidrati. Pane e pasta appartengono alla famiglia dei carboidrati, il principale carburante del nostro organismo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Pane e pasta fanno davvero ingrassare? La scienza smonta uno dei miti più diffusi

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Pane e pasta fanno ingrassare Il ruolo dei carboidrati nella dieta

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