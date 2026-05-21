Concerto per Sofia Castelli nella sua Cologno | musica gospel e spiritual

Un concerto si è svolto nella città di Cologno Monzese in memoria di Sofia Castelli, la giovane vittima di un omicidio avvenuto il 29 luglio 2023. L’evento ha proposto musica gospel e spiritual, e si è tenuto nel luogo di residenza della ragazza. La ragazza è stata uccisa con un coltello dall’ex fidanzato durante la notte, mentre si trovava a casa sua. L’attacco è stato compiuto da Zakaria Atqaoui, che è stato arrestato poco dopo il fatto.

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