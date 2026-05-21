Concerto per Sofia Castelli nella sua Cologno | musica gospel e spiritual
Un concerto si è svolto nella città di Cologno Monzese in memoria di Sofia Castelli, la giovane vittima di un omicidio avvenuto il 29 luglio 2023. L’evento ha proposto musica gospel e spiritual, e si è tenuto nel luogo di residenza della ragazza. La ragazza è stata uccisa con un coltello dall’ex fidanzato durante la notte, mentre si trovava a casa sua. L’attacco è stato compiuto da Zakaria Atqaoui, che è stato arrestato poco dopo il fatto.
Un concerto in ricordo di Sofia Castelli, la ragazza uccisa a coltellate, il 29 luglio 2023, dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui nel sonno, a casa sua a Cologno Monzese. Sofia il 28 maggio avrebbe compiuto 23 anni. Il concerto si terrà venerdì 22 maggio nella chiesa di San Giuliano, alle 21. Si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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