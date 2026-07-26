Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Inizia una nuova settimana per gli inquilini di Palazzo Palladini, con l' episodio di lunedì 27 luglio. Per i protagonisti di Un Posto al Sole saranno giorni di tensioni, a partire da quelle tra Marina e Roberto alla relazione tra Ornella e Raffaele, che ora sembrerebbe aver raggiunto un nuovo equilibrio. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossima episodio della serie; l'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Dov'eravamo rimasti Il rapporto tra Vanni e Ornella è andato oltre la conoscenza, tanto che sempre più affascinata da Vanni, la donna ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 27 luglio: Marina fuori controllo, Raffaele ha una novità per Ornella

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Un posto al sole anticipazioni 27-31 luglio 2026: Marina contro Greta, Ferri la difende

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