Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Marina sta attraversando dei giorni di grande insicurezza dovuti alla vicinanza tra Roberto e Greta. Nell'episodio di lunedì 18 maggio della soap Un Posto al Sole, la Giordano cercherà il modo di allontanarli; intanto, anche il rapporto tra Raffaele e Ornella traballa, anche questo sotto i colpi della gelosia. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Dov'eravamo rimasti Dopo l'incidente che ha avuto mentre era in auto con la madre Greta ed Eduardo, in attesa che la mamma si riprendesse, Cristina . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 18 maggio: Marina trama per allontanare Greta, Raffaele e Ornella in crisi

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Un Posto Al Sole Anticipazioni: Greta o Eduardo in pericolo

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