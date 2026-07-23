Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Anche Micaela e Samuel insieme a Jimmy partono per la Calabria, mentre Nunzio e Rossella sono ancora lì in trasferta; a Palazzo Palladini invece, Ornella riceve un invito che la farà vacillare. Nell' episodio di venerdì 24 luglio di Un Posto al Sole vedremo questo e molto altro, tra un'Ornella indecisa e una Marina che ha deciso di parlare molto chiaro con Roberto Ferri. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 24 luglio: Ornella vacilla con Vanni, Marina dà un ultimatum a Roberto

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Un posto al sole, trame al 25 luglio: Ornella attratta da Vanni lo incontra di nascosto

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