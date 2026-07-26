Si è tenuta la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio SLAncio, organizzato dalla redazione del mensile “ScriverEsistere”. Il concorso coinvolge persone affette da Sla che, grazie a dispositivi elettronici, scrivono e partecipano alla competizione. La premiazione ha riconosciuto i lavori dei partecipanti, evidenziando le loro storie di fragilità e speranza. La redazione è composta da persone con la stessa malattia, ospiti di una residenza sanitaria assistenziale.

Si è svolta la premiazione della quinta edizione di “ Premio SLAncio ”. Il concorso è ideato dalla redazione del mensile “ ScriverEsistere ”, composta da persone affette da Sla ospiti della Rsd San Pietro, che scrivono attraverso apparecchiature elettroniche. Tema di quest’anno “ La preghiera ”, intesa come arte di chiedere, gesto di fiducia e ponte tra fragilità e speranza. Quattro le categorie di premiati: poesia, racconto, visioni, musica e parole. Nella categoria “poesia” hanno vinto a pari merito Alberto Figliolia con “Preghiera di una barbone”, Elisabetta D’Isep con “Prega la carne che resiste” e Valeria Salvo con “Sussurro nella brezza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un ponte tra fragilità e speranza, ecco i vincitori del Premio Slancio

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