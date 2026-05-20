L'acqua si trasforma in arte attraverso il premio ACEA Contemporanea, che premia le migliori installazioni realizzate da studenti. La competizione ha visto partecipare diversi giovani artisti che hanno ideato opere capaci di rappresentare la fragilità e la preziosità dell'acqua. I vincitori sono due studenti provenienti da due differenti istituti, scelti tra le numerose proposte che hanno fatto uso di materiali e tecniche diverse. La premiazione si è svolta in una cornice dedicata all’arte contemporanea, con l’obiettivo di valorizzare la creatività degli studenti.

? Domande chiave Come può un'installazione artistica raccontare la fragilità dell'acqua?. Chi sono gli studenti che hanno vinto il primo premio ACEA?. Dove potrai vedere dal vivo le opere vincenti questo fine settimana?. Perché le grandi aziende scelgono l'arte per parlare di sostenibilità?.? In Breve Vincitori: Rucsanda Cristache, Silvia Spoti, Valerio Pacini e Giorgia Armario.. Riconoscimento speciale assegnato a Lars Lattacher per il progetto Acea Heritage Box.. Mostra collettiva gratuita a Piazzale Ostiense il 23 e 24 maggio 2026.. Opere vincenti entreranno nella collezione corporate di Acea per temi ESG.. I vincitori del primo Premio ACEA Contemporanea sono stati annunciati oggi a Roma, premiando il talento di studenti e neodiplomati dell’Accademia di Belle Arti, dell’Accademia Italiana e del SAE Institute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’acqua diventa arte: ecco i vincitori del premio ACEA Contemporanea

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