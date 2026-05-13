Sono stati annunciati i vincitori del premio Marzocco 2026 a Barberino. I riconoscimenti sono stati assegnati a tre cittadini: Adelmo Franceschini, Tiberio Corsi e Daniele Camiciottoli. Queste figure sono state scelte per rappresentare aspetti diversi come la memoria storica, l’impegno civile e la passione collezionistica. La cerimonia ha visto la partecipazione di pubblico e autorità locali.

Sono stati decisi i nomi dei cittadini cui andrà il riconoscimento " Marzocco 2026 ". Si tratta di Adelmo Franceschini, Tiberio Corsi e Daniele Camiciottoli, tre diverse personalità che rappresentano un ponte tra memoria storica, impegno civile e passione collezionistica. Il Premio Il Marzocco è il massimo riconoscimento cittadino che la commissione comunale ha deciso di assegnare a tre figure simbolo della comunità. La proclamazione ufficiale è giunta ieri a suggello di un percorso di candidatura nato dal basso, dai cittadini e dai rappresentanti istituzionali. La cerimonia di conferimento, organizzata dalla presidenza del consiglio comunale, si terrà come da tradizione a fine giugno, in concomitanza con i festeggiamenti per il patrono San Pietro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Figure simbolo di Barberino: ecco i vincitori del premio Marzocco

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