Un furgone sulla folla a Berlino L' arcivescovo della diocesi Koch | no all' odio

Da vaticannews.va 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un furgone ha investito la folla in una zona pedonale di Berlino. L’incidente ha causato diversi feriti, secondo quanto riportato dalle autorità. L’arcivescovo della diocesi ha condannato l’evento, affermando che “l’odio non deve vincere”. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto e ha disposto controlli nelle aree circostanti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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Roberto Paglialonga - Città del Vaticano "Che cosa terribile! L'odio non deve vincere". Queste le prime parole dell'arcivescovo di Berlino, Heiner Koch, nel commentare all'agenzia di stampa Kna, l'atttentato che nella sera di ieri, sabato 25 luglio, ha causato un morto e provocato 16 feriti nella capitale tedesca, quando un minivan si è lanciato a forte velocità sulla folla di partecipanti al "Pride" cittadino. L'Ue: uniti contro chi semina paura e divisione Condanna anche da parte dei rappresentanti dell'Unione europea. "Esprimo le mie più sentite condoglianze alle vittime dell'attentato alla parata del Christopher Street Day (il Pride della capitale tedesca, n. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Un furgone sulla folla a Berlino. L'arcivescovo della diocesi Koch: no all'odio
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