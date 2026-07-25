Un furgone bianco ha investito un gruppo di persone durante il Pride di Berlino, causando un morto e diversi feriti. L'incidente è avvenuto in serata mentre la parata era in corso. L'autista del veicolo si è dato alla fuga immediatamente dopo l'accaduto. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori, che hanno soccorso i feriti e avviato le indagini. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’autista o sulle cause dell’incidente.

Terrore in serata a Berlino, dove un furgone bianco ha travolto diverse persone che stavano partecipando al Christopher Street Day (CSD), il tradizionale Pride della capitale tedesca. Il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo e essersi schiantato contro un albero, è riuscito a fuggire a piedi. La polizia ha avviato una vasta operazione di ricerca, mentre si conta purtroppo una vittima e il bilancio dei feriti è ancora in fase di accertamento: sarebbero oltre 20. L’episodio si è verificato nell’area del Tiergarten, uno dei luoghi simbolo della manifestazione, e ha provocato il caos tra le migliaia di persone presenti. Al momento le autorità non hanno ancora chiarito se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Berlino, furgone piomba sulla folla al Pride di Berlino: un morto e diversi feriti, autista in fuga

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