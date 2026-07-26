Berlino furgone sulla folla al Pride | un morto e 16 feriti

Un uomo di 21 anni è stato arrestato dopo aver investito con un furgone una folla durante il Pride di Berlino, causando un morto e 16 feriti. L'incidente è avvenuto ieri sera, secondo quanto riferito dalla polizia locale. La persona arrestata è stata fermata sul luogo dell'incidente e si trova ora sotto custodia. La polizia sta indagando sul motivo dell'atto e non ha ancora fornito dettagli sulle eventuali motivazioni.

In base a quanto riferito dalla polizia locale ad essere sospettato è il ventunenne Abdul B. Terrore al Gay Pride di Berlino, quando ieri sera, 25 luglio, verso le 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna, e provocando 16 feriti di cui tre in gravissime condizioni. La polizia locale è a caccia dell’aggressore, fuggito a piedi: secondo gli inquirenti potrebbe esserci stata anche una seconda fase del reato, compiuta usando armi da taglio. C’è un sospetto, non ancora arrestato: 21 anni, uscito a maggio dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad “ambienti islamisti”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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TERRORE A BERLINO: FURGONE SULLA FOLLA DURANTE IL PRIDE. UN MORTO E 15 FERITI

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Il furgone sulla folla a Berlino si chiamava Abdul. x.com

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