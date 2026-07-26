Durante il Christopher Street Day a Berlino, un furgone ha investito la folla nel parco del Tiergarten, provocando un morto e 16 feriti, alcuni gravi. L’incidente si è verificato mentre le persone partecipavano alla celebrazione del Pride. La polizia ha aperto un’indagine sull’accaduto e ha fermato un sospetto. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’attacco o sull’identità del conducente. La scena è stata descritta come caotica e confusa dai testimoni presenti.

Una persona è morta e altre 16 sono rimaste ferite, alcune in modo grave, dopo che un furgone si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day, il Pride di Berlino, nel parco del Tiergarten. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa tedesca Dpa, il sospettato dell’attacco ha 21 anni, ha parenti nella capitale tedesca, ed era stato rilasciato dal riformatorio nel maggio 2026. Sarebbe stato identificato un sospetto, Abdul B. di 21 anni. L’uomo, non ancora rintracciato – secondo quanto riporta il Bild – è noto per appartenere agli ambienti islamisti. Il Die Welt, a sua volta riporta che le forze speciali di polizia avrebbero fatto irruzione in un’abitazione nel quartiere berlinese di Schöneberg. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un furgone sulla folla a Berlino, durante il Christopher Street Day, un morto e 16 feriti

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