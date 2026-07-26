Un furgone bianco ha investito la folla durante il corteo LGBTQ+ a Berlino, causando almeno un morto e diversi feriti. L'incidente è avvenuto sabato sera nel corso del Christopher Street Day, evento che attira centinaia di migliaia di partecipanti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, senza ancora fornire dettagli sulle cause. Non sono stati comunicati altri numeri ufficiali sui feriti. La polizia ha chiuso alcune zone limitrofe all’area dell’incidente.

Almeno una persona è morta e diverse sono rimaste ferite a Berlino dove un furgone bianco è piombato sabato sera sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), la tradizionale manifestazione dell’orgoglio LGBTQ+ che ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone. La centrale operativa ha immediatamente attivato il protocollo per un evento con numerosi feriti. La polizia fa sapere che sono in corso le ricerche di uno o più sospettati. 1. Update: Wir sind mit zahlreichen Polizeikräften sowie Rettungskräften der Berliner Feuerwehr im Großen Tiergarten im Einsatz. Mutmaßlich ist hier ein Fahrzeug in den Tiergarten eingefahren, hat mehrere Personen angefahren und dabei verletzt. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Furgone sulla folla a Berlino durante il corteo LGBTQ+, almeno un morto. Diversi i feriti

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