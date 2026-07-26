Un furgone ha investito la folla durante il Pride di Berlino nel Tiergarten, causando vittime e feriti. La polizia ha confermato che ci sono persone soccorse sul luogo e almeno una persona deceduta. L’evento è stato sospeso, e le autorità stanno gestendo la situazione. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di feriti o sulle circostanze dell’incidente.

Un veicolo si è lanciata contro la folla che festeggiava il Christopher Street Day nel Tiergarten di Berlino: la polizia parla di diversi feriti soccorsi sul posto, e ci sarebbe almeno una vittima. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione del Pride berlinese e invitato i partecipanti a lasciare l’area verso la stazione centrale. Ricercati i responsabili, ancora in fuga. Berlino, auto contro folla al Pride Secondo quanto riferito dalla polizia di Berlino, l’episodio si è consumato attorno alle 22, all’altezza della Lennéstraße, nella zona meridionale del grande parco cittadino, non lontano dalla Porta di Brandeburgo dove era in programma il concerto conclusivo della manifestazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furgone contro la folla al Pride di Berlino, ci sono morti e feriti: sospeso il Christopher Street Day

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Auto contro la folla provoca feriti al Pride di Berlino, sospeso il Christopher Street Day e area evacuataUn’auto ha investito la folla durante il Pride di Berlino nel Tiergarten, provocando diversi feriti.

Furgone lanciato sulla folla al Pride di Berlino: “Numerosi feriti”. L’autista fuggito a piedi: è caccia all’uomoUn furgone ha investito la folla nel parco Tiergarten durante il Pride di Berlino, causando numerosi feriti.

Temi più discussi: Berlino, furgone sulla folla al Pride: parata interrotta, evacuata l'area del Tiergarten; Veicolo sulla folla a Berlino, diversi feriti; Media, 'veicolo contro la folla a Berlino a margine del Gay Pride, feriti'; Auto contro la folla provoca feriti al Pride di Berlino, sospeso il Christopher Street Day e area evacuata.

Furgone contro la folla a Berlino: 'un morto e 15 feriti'. A margine delle celebrazioni del Pride ansa.it/sito/notizie/m… x.com

Furgone si lancia sulla folla al Pride di Berlino. Almeno 1 morto e 15 feritiAGI - Un furgone è stato lanciato contro la folla nel Tiergarten di Berlino, provocando almeno 1 morto e 15 feriti, causando l'interruzione del raduno conclusivo del Christopher Street Day (CSD), la m ... msn.com

Furgone contro la folla a Berlino, 'un morto e 15 feriti'La polizia di Berlino ha reso noto che una persona è morta e altre quindici sono rimaste ferite a seguito dell'incidente che ha visto un'auto entrare nel parco cittadino di Tiergarten e scagliarsi ... ansa.it