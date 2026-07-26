Un conflitto tira l’altro l’Arabia saudita colpita dagli Houthi
L’Arabia Saudita è stata colpita da esplosioni in diverse regioni, causate dall’attacco degli Houthi. Le violente esplosioni hanno provocato incendi e interruzioni del traffico aereo in più aeroporti del paese. Non sono stati comunicati dettagli sulle vittime o sui danni specifici. L’intervento ha coinvolto più località, aumentando la tensione nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.
Esplode un altro fronte di conflitto nel Medio Oriente. Violente esplosioni scuotono diverse regioni dell’Arabia Saudita, seguite da incendi e dall’interruzione del traffico aereo in più aeroporti del paese. Gli. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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