Un conflitto tira l’altro l’Arabia saudita colpita dagli Houthi

Da ilmanifesto.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Arabia Saudita è stata colpita da esplosioni in diverse regioni, causate dall’attacco degli Houthi. Le violente esplosioni hanno provocato incendi e interruzioni del traffico aereo in più aeroporti del paese. Non sono stati comunicati dettagli sulle vittime o sui danni specifici. L’intervento ha coinvolto più località, aumentando la tensione nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.

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Esplode un altro fronte di conflitto nel Medio Oriente. Violente esplosioni scuotono diverse regioni dell’Arabia Saudita, seguite da incendi e dall’interruzione del traffico aereo in più aeroporti del paese. Gli. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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