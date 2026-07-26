Un conflitto tira l’altro l’Arabia saudita colpita dagli Houthi

Notizia in breve

L’Arabia Saudita è stata colpita da esplosioni in diverse regioni, causate dall’attacco degli Houthi. Le violente esplosioni hanno provocato incendi e interruzioni del traffico aereo in più aeroporti del paese. Non sono stati comunicati dettagli sulle vittime o sui danni specifici. L’intervento ha coinvolto più località, aumentando la tensione nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.