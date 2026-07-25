Per la prima notte in due settimane non sono stati segnalati attacchi statunitensi in Iran. Nel frattempo, sono stati intercettati missili lanciati dagli Houthi contro l’Arabia Saudita. In Kirghizistan, durante il Consiglio della Sco, il ministro degli Esteri cinese ha incontrato il suo omologo iraniano.

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha incontrato il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, in Kirghizistan, a margine del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) nella città turistica di Cholpon-Ata. Wang ha auspicato la ripresa dei negoziati e l’attuazione di un memorandum d’intesa volto ad allentare le tensioni in Medio Oriente e nella regione del Golfo, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale cinese Xinhua. Wang si riferiva all’accordo preliminare finalizzato a porre fine alla guerra, attualmente in stallo a causa della ripresa delle ostilità tra le parti per il controllo dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Prima notte in 2 settimane senza attacchi Usa in Iran. Intercettati missili lanciati dagli Houthi contro l’Arabia Saudita

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