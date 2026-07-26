Un bambino e una neonata restano chiusi in auto all' Autogrill di Somaglia | li salvano i pompieri
Due bambini sono rimasti chiusi in auto all’Autogrill di Somaglia. I pompieri sono intervenuti e li hanno estratti dalla vettura. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi. Sul posto anche i sanitari, che hanno assistito i minori. La macchina era rimasta chiusa con le chiavi all’interno, mentre i bambini erano nel veicolo da alcuni minuti. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso con successo, senza ulteriori complicazioni.
Somaglia (Lodi), 26 luglio 2026 – Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, domenica 26 luglio, all'Autogrill di Somaglia, dove due bambini sono rimasti accidentalmente chiusi all'interno di un'autovettura. L'allarme è scattato intorno alle 9.30, quando alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi è arrivata u na richiesta di intervento per il soccorso di una persona. Sul posto è stata inviata una squadra di vigili del fuoco volontari, che ha trovato i genitori in forte preoccupazione, dopo essersi accorti che i piccoli, un bambino di 2 anni e una bambina di appena 7 mesi, erano rimasti accidentalmente bloccati nell'abitacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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