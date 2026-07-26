Un bambino e una neonata restano chiusi in auto all' Autogrill di Somaglia | li salvano i pompieri

Notizia in breve

Due bambini sono rimasti chiusi in auto all’Autogrill di Somaglia. I pompieri sono intervenuti e li hanno estratti dalla vettura. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi. Sul posto anche i sanitari, che hanno assistito i minori. La macchina era rimasta chiusa con le chiavi all’interno, mentre i bambini erano nel veicolo da alcuni minuti. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso con successo, senza ulteriori complicazioni.