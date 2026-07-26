Due fidanzati sono stati salvati dai vigili del fuoco dopo essere rimasti alla deriva su una barca a remi nel lago di Como. La coppia, impegnata in un giro romantico, si è trovata in difficoltà e non riusciva più a controllare la barca. I soccorritori sono intervenuti e li hanno recuperati in sicurezza. Non ci sono state altre persone coinvolte e nessuno è rimasto ferito.

Mandello del Lario (Lecco), 26 luglio 2026 – Il giro romantico in barca sul lago di Como si stava per trasformare in naufragio per una coppia di fidanzati. Li hanno recuperati i vigili del fuoco mentre onde e vento li stavano spingendo sempre più al largo. Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di una squadra nautica che stavano pattugliando il lago di Como in sella alla loro moto d'acqua hanno incrociato una coppia a bordo una barca a remi al largo di Mandello del Lario. Il cielo fino a poco prima sereno e soleggiato era diventato scuro all'improvviso, si erano alzate forti folate di vento e con esse anche le onde: i due a bordo della barchetta erano in balia del lago, sospinti sempre più lontani dalla costa e in difficoltà per le condizioni meteo e dell'acqua agitata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due fidanzati alla deriva nel lago su una barca a remi: li salvano i vigili del fuoco

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