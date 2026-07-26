Ultimissime Inter LIVE | vittoria 2-1 contro il Karlsruher le pagelle

L'Inter ha battuto il Karlsruher con un punteggio di 2-1 in una partita di preparazione. La squadra ha segnato due gol, mentre gli avversari sono riusciti a trovare la rete una volta. La partita si è svolta in un clima di test amichevole, senza implicazioni ufficiali. La formazione nerazzurra ha schierato diversi giocatori in vista delle prossime competizioni. La squadra ha concluso l'incontro con una vittoria, confermando alcune scelte tattiche e individuali.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 26 LUGLIO Pagelle Karlsruher Inter: Diouf doppietta da fenomeno e messaggio al mercato, Maye si addormenta. I VOTI. Pagelle Karlsruher Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al BBBank Wildpark di Karlsruher, sfida valevole per la seconda amichevole estiva Karlsruhe Inter 1-2: Diouf da impazzire! La rimonta da solo e regala la vittoria ai nerazzurri con una doppietta da urlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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