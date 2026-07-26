Ultimissime Inter LIVE | vittoria 2-1 contro il Karlsruhe le pagelle

L'Inter ha vinto 2-1 contro il Karlsruhe in una partita recente. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale, con le pagelle e le notizie più importanti sulla squadra nerazzurra. Le ultime notizie sono disponibili in diretta, offrendo un quadro completo sugli eventi più recenti riguardanti l'Inter.

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