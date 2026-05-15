Ultimissime Inter LIVE | passerella per i partenti contro il Verona Provedel possibile vice Martinez
Nella giornata di oggi sono state aggiornate le ultime notizie riguardanti la squadra nerazzurra. La formazione si prepara alla partita contro il Verona, con alcuni giocatori pronti a partire titolari. In più, si parla di un possibile cambio tra i pali, con il portiere di riserva che potrebbe essere impiegato come vice del titolare. Questi sono gli ultimi sviluppi in casa nerazzurra, segnalati attraverso le comunicazioni ufficiali e le fonti di settore.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 15 MAGGIO. Inter Verona, passerella al Meazza: spazio agli svincolati e obiettivo gol per Lautaro Martinez. Inter Verona, sarà passerella al Meazza: Chivu valuta di dare spazio ai futuri partenti e a Lautaro per consolidare il primato marcatori Calciomercato Inter, Josep Martinez verso la permanenza: adesso si valuta un suo vice! Provedel nuovo nome. 🔗 Leggi su Internews24.com
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