Ultimissime Inter LIVE | passerella per i partenti contro il Verona Provedel possibile vice Martinez

Nella giornata di oggi sono state aggiornate le ultime notizie riguardanti la squadra nerazzurra. La formazione si prepara alla partita contro il Verona, con alcuni giocatori pronti a partire titolari. In più, si parla di un possibile cambio tra i pali, con il portiere di riserva che potrebbe essere impiegato come vice del titolare. Questi sono gli ultimi sviluppi in casa nerazzurra, segnalati attraverso le comunicazioni ufficiali e le fonti di settore.

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